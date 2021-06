Atropelamento mortal. Gabinete do MAI esclarece que não havia sinalização nos "trabalhos de limpeza em curso" na A6

O ministro da Administração Interna lamentou o sucedido e apresentou condolências à família. O acidente foi participado à GNR e está a ser investigado.



A vítima mortal, um homem de 43 anos, estava com os colegas a fazer trabalhos de manutenção da estrada.



Este sábado, um comunicado do gabinete do ministro veio esclarecer que “a viatura não sofreu qualquer despiste” e “circulava na faixa de rodagem, de onde nunca saiu”, quando o trabalhador a atravessou.



“O trabalhador atravessou a faixa de rodagem, próxima do separador central, apesar de os trabalhos de limpeza em curso estarem a decorrer na berma da autoestrada”, frisa ainda a nota.



Segundo o gabinete do MAI, “não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso”.



“Estando a decorrer uma investigação ao acidente, por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Évora da Guarda Nacional Republicana, quaisquer informações adicionais só poderão ser prestadas nesse âmbito”, conclui o comunicado.