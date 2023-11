Atuais condições climatéricas potenciam casos de `legionella` - Ordem dos Médicos

O alerta, em comunicado, surge a propósito de surtos de `legionella` nos últimos dias no norte do país, em Caminha, distrito de Viana do Castelo, e Matosinhos, Porto.

A Ordem diz que face a esses surtos está disponível para apoiar as autoridades de saúde e contribuir para o esclarecimento da população.

A identificação ambiental da bactéria não constitui necessariamente risco de doença, embora motive a avaliação de risco e faz parte das atividades de monitorização e vigilância das unidades de saúde pública, diz a instituição no comunicado, no qual explica o que é e como se propaga a "doença dos legionários".

Explica, por exemplo, que a doença se caracteriza por uma pneumonia provocada pela bactéria `Legionella pneumophila`, com aparecimento de sintomas como febre, mal-estar geral, dores de cabeça, dores musculares, tosse não produtiva e diarreia.

E que é mais frequente em adultos, especialmente fumadores ou ex-fumadores, doentes portadores de doenças crónicas (diabetes, doenças pulmonares, renais, imunológicas ou neoplásicas), e que pode ser fatal (cerca de 10% dos casos).

A Ordem lembra ainda que a doença se transmite por via respiratória, por inalação de aerossóis de água contaminada.