Partilhar o artigo Audição do ministro da Administração Interna na AR aprovada por unanimidade Imprimir o artigo Audição do ministro da Administração Interna na AR aprovada por unanimidade Enviar por email o artigo Audição do ministro da Administração Interna na AR aprovada por unanimidade Aumentar a fonte do artigo Audição do ministro da Administração Interna na AR aprovada por unanimidade Diminuir a fonte do artigo Audição do ministro da Administração Interna na AR aprovada por unanimidade Ouvir o artigo Audição do ministro da Administração Interna na AR aprovada por unanimidade

Tópicos:

Constitucionais, SIRESP Integrado,