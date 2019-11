Auditoria aponta falhas no processo de avaliação para o internato médico

Uma auditoria externa pedida pelo Ministério da Saúde aponta falhas no processo de avaliação da idoneidade e das capacidades formativas das instituições do Serviço Nacional de Saúde que recebem os médicos que vão fazer o internato.A atribuição das vagas de internato tem todos os anos por base essa avaliação que é feita pela Ordem dos Médicos, uma avaliação que por ter falhas acaba por ser subjetiva, de acordo com o que é apontado pela auditoria a que a agência Lusa teve acesso.A auditoria dadiz que falta uniformidade no processo e que ele é pouco documentado e sugere que seja criado um manual de regras e procedimentos que uniformize o processo entre as várias entidades envolvidas, para assim se eliminar a subjetividade na avaliação.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acata estas recomendações.









Miguel Guimarães sublinha o aspeto focado na auditoria que prevê que vai haver mais jovens médicos sem acesso aos internatos porque as condições atuais do Serviço Nacional de Saúde não permitem fazer formação com a qualidade desejada.