Augusto Santos Silva espera manifestação dos polícias pacífica

Esta quinta-feira realiza-se uma manifestação das forças de segurança organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) e começa às 13h00 no Marquês de Pombal e ruma à Assembleia da República, com concentração marcada para as 16h00. O ministro Augusto Santos Silva espera que tudo decorra com normalidade.