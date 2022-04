Augusto Santos Silva salienta "unidade nacional" contra agressão russa ao povo ucraniano

O presidente da Assembleia da República sustentou, num discurso no Parlamento, que a presença do chefe de Estado e do primeiro-ministro de Portugal na sessão solene com o Presidente da Ucrânia mostra bem a unidade nacional contra a agressão russa. Augusto Santos Silva afirmou ainda que Portugal preza as aspirações europeias da Ucrânia, e não obstaculiza, antes favorece, processos de decisão em curso no sentido de apoiar cada vez mais este país.