Aula de surf adaptado dá empurrão às Europeias

Teresa Coutinho, do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal diz que a campanha correu bem.



Esta responsável destaca a importância de ações como a aula de surf adaptado trabalhando com associações que estão no terreno.



A campanha institucional para as Eleições Europeias começou a 8 de setembro de 2018, dia em que foi lançada a plataforma www.destavezeuvoto.eu. na qual milhares de cidadãos portugueses e de outros países europeus se inscreveram “online”.



A ideia era criar uma rede de multiplicadores de informação sobre as eleições europeias em toda a União Europeia.