Aulas no Ensino superior só regressam se houver garantias de higiene e segurança

Os professores do Ensino Superior dizem que só regressam às Universidades e Politécnicos depois de receberem garantias do ministro da Ciência de que vai haver condições de higiene e segurança para voltar às aulas presenciais.





Sem esta reunião, com o ministro, o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Gonçalo Velho, refere que parece não existir condições para voltar à Universidade.Também o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, se mostra preocupado, renova a ideia só se estiverem garantidas as condições de segurança é que se pode voltar às aulas, e diz que serão poucas as aulas que serão reativadas até ao final do ano.Pedro Dominguinhos diz mesmo que este ano as aulas presenciais teóricas, em auditórios já não voltam a acontecer .O Ministério do Ensino Superior já emitiu recomendações às Universidades e Politécnicos para que comecem a preparar o regresso às aulas presenciais a partir de maio.