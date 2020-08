Aumenta a despesa com transporte escolar de alunos no interior do país

Foto: Reuters

A dispersão geográfica e a desertificação têm obrigado a um esforço cada vez maior dos municípios. Levar os estudantes até aos estabelecimentos de ensino representa um encargo bastante mais pesado, comparando, por exemplo, com as autarquias do litoral. E agora, estes gastos prometem disparar devido à pandemia e ao cenário de horários desfasados para os alunos.