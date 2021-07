Aumenta para 175 número de concelhos com incidência acima dos 120 casos

Estes 175 concelhos que estão acima do limite de incidência de 120 novos casos representam cerca de 56% do total dos municípios do país, quando, na última sexta-feira, este valor estava nos 42%.

Segundo os dados hoje divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), três concelhos ultrapassaram uma incidência cumulativa a 14 dias -- entre 01 e 14 de julho -- de mais de 960 casos por cem mil habitantes.

Acima deste limiar máximo, de acordo com as categorias definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), mantêm-se Albufeira (1.291 casos por 100 mil habitantes) e Loulé (1.176) e, a partir de agora, o concelho de Lagoa, na Região Autónoma dos Açores, com 1.003 casos.