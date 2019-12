Aumenta para 30 o número de ocorrências nos Açores

"O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), face à passagem da depressão Elsa pelo arquipélago, informa que, desde o início da madrugada de hoje e até ao momento, foram registadas 30 ocorrências nos grupos Oriental e Central", adiantou ao final da tarde o vice-presidente do serviço, Osório Silva, em comunicado de imprensa.

Não se registaram, no entanto, "vítimas nem estragos materiais de grande dimensão", segundo o responsável.

"À semelhança do que se verificou desde o início dos efeitos da depressão, a maior parte das situações está relacionada, sobretudo, com quedas de árvores, de estruturas e de cabos", revelou.

Das 30 ocorrências, 18 tiveram lugar na ilha de São Miguel (nos concelhos de Ponta Delgada, Vila Franca do Campo e Nordeste), seis foram registadas no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, duas na Horta, na ilha do Faial, duas em São Roque do Pico e duas em São Jorge, nos concelhos da Calheta e das Velas.

Já na madrugada de quarta-feira, tinham sido registadas outras sete ocorrências de pequena dimensão nas ilhas de São Jorge, Terceira e São Miguel.

O mau tempo obrigou também hoje ao cancelamento de oito voos da companhia aérea açoriana SATA, sendo quatro ligações interilhas e quatro do arquipélago com o exterior, o que afetou cerca de 1.000 passageiros, avançou à Lusa o porta-voz da companhia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso laranja até às 18:00 de hoje (hora local, mais uma em Lisboa), devido às previsões de vento forte, com rajadas até 130 quilómetros/hora do quadrante oeste e agitação marítima, com ondas de altura significativa entre seis a nove metros de oeste/noroeste.

O arquipélago mantém-se sob aviso amarelo, devido às previsões de precipitação, vento forte e agitação marítima, até à meia-noite, estendendo-se até às 18:00 de sexta-feira, no grupo Ocidental (Flores e Corvo), em relação à agitação marítima.

A Proteção Civil dos Açores aconselha, por isso, a população a "continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituo Português do Mar e da Atmosfera e a seguir as medidas de autoproteção".