Aumentado valor das horas extraordinárias dos médicos nas urgências

O Ministério da Saúde aumentou o valor das horas extraordinárias dos médicos do quadro nas urgências. Essas horas extraordinárias podem chegar a ser pagas a 70 euros, de forma a diminuir as discrepâncias para com os tarefeiros contratados. Ao mesmo tempo, Marta Temido anunciou que os hospitais vão passar a poder contratar médicos tarefeiros.