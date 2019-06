Partilhar o artigo Aumentaram as queixas nos transportes na margem sul após entrada de passe único Imprimir o artigo Aumentaram as queixas nos transportes na margem sul após entrada de passe único Enviar por email o artigo Aumentaram as queixas nos transportes na margem sul após entrada de passe único Aumentar a fonte do artigo Aumentaram as queixas nos transportes na margem sul após entrada de passe único Diminuir a fonte do artigo Aumentaram as queixas nos transportes na margem sul após entrada de passe único Ouvir o artigo Aumentaram as queixas nos transportes na margem sul após entrada de passe único