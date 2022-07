Aumentaram as vagas no concurso nacional de acesso ao ensino superior

Voltaram a aumentar as vagas no concurso nacional de acesso ao ensino superior. São 53.640 - nunca houve tantos lugares para entrar nas universidades e politécnicos. Destaque para os cursos de Educação Básica, com 855 vagas, numa tentativa de dar resposta à falta de professores em Portugal.