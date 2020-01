Aumentaram os tempos de espera nas urgências hospitalares

Com a chegada da gripe, as urgências começam a entupir. O Amadora Sintra foi obrigado a acionar o plano contingência.



Quer no hospital Amadora Sintra quer no hospital de São José os tempos de espera foram ultrapassados em larga escala.



Aumentaou também o número de macas em corredores.



Para o sindicalista Roque da Cunha, o problema de fundo continua e vai continuar, por exemplo para preencher as escalas de serviço.



No Litoral Alentejano a noite foi complicada. Não existiu, segundo a escala aque a RTP teve acesso, nenhum médico escalado para atendimento geral entre as 8 da noite e 8 da manhã.



O Sindicato Independente dos Médicos diz que a ministra da Saúde não consegue resolver o problema e deixa um conselho.







Na semana passada o mesmo hospital encerrou a urgência pediátrica por falta de médicos. Há no entanto outros hospitais com problemas em preencher as escalas noutras especialidades.



No São Francisco Xavier, a escala para o mês de janeiro já contempla a contingência. Em 29 dos 62 turnos de obstetricia já estão em contingência.



O ministério da Saúde assegura que os hospitais estão preparados com mais meios e mais camas para o pico da gripe que está para chegar.