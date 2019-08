Partilhar o artigo Aumento de candidatos e estrangeiros no ensino superior é sinal de confiança afirma Ministro Imprimir o artigo Aumento de candidatos e estrangeiros no ensino superior é sinal de confiança afirma Ministro Enviar por email o artigo Aumento de candidatos e estrangeiros no ensino superior é sinal de confiança afirma Ministro Aumentar a fonte do artigo Aumento de candidatos e estrangeiros no ensino superior é sinal de confiança afirma Ministro Diminuir a fonte do artigo Aumento de candidatos e estrangeiros no ensino superior é sinal de confiança afirma Ministro Ouvir o artigo Aumento de candidatos e estrangeiros no ensino superior é sinal de confiança afirma Ministro

Tópicos:

Príncipe,