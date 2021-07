Aumento de casos na Madeira era"expectável" - Miguel Albuquerque

"As medidas vão continuar e, neste momento, penso que até agora são suficientes", declarou Miguel Albuquerque à margem da inauguração do Museu de Arte Moderna, no Funchal.

O governante insular adiantou que a mudança das medidas que estão em vigor só vai acontecer "se houver alterações no número de infetados e, sobretudo, no número de internados".

"Mas, neste momento está de acordo com as nossas expectativas dado o número de entradas que temos tido", salientou.

O chefe do executivo madeirense de coligação PSD/CDS referiu que "era expectável o aumento de casos" e admitiu que essa "tendência pode subir ligeiramente", uma vez que a região "está a receber, felizmente, milhares de pessoas no aeroporto por dia".

Miguel Albuquerque especificou que, "com a abertura do mercado do Reino Unido, que é muito importante para a Madeira, é natural que haja uma maior incidência e um maior número de casos".

Porém, destacou que esta situação "não põe em causa a resposta do Serviço Regional de Saúde, nem a de monitorizar e acompanhar esses casos".

De acordo com os últimos dados divulgados na quinta-feira pela Direção Regional da Saúde, a Madeira diagnosticou 13 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 14 recuperados, reportando 137 situações ativas e cinco doentes hospitalizados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.194 pessoas e foram registados 922.747 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.