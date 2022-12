Aumento de contágios Covid na China não motiva grandes preocupações em Portugal

O aumento de casos acontece com o fim da política covid zero e faz crescer os receios da propagação do vírus. Mas não motiva grandes preocupações em Portugal. É que o grau de imunidade da população asiática face à portuguesa - com grande taxa de vacinação - faz toda a diferença, explica o investigador principal do instituto de medicina molecular João Lobo Antunes, em Lisboa, Miguel Prudêncio.