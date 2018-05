Aumento de salários é o pedido das centrais sindicais

RTP01 Mai, 2018, 19:52 | País

“[Queremos] o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores do setor público e do setor privado mas também um aumento especial para 2019 do salário mínimo nacional. E sendo assim, a Comissão Executiva e o Conselho Nacional da CGTP anunciam hoje a reclamação, a reivindicação, que no dia 1 de janeiro de 2019, o salário mínimo nacional deve de passar para os 650 euros”, afirmou Arménio Carlos.Juntando pessoas de várias idades, estiveram representadas várias classes trabalhadoras, desde professores a bancários, até a profissionais de áreas da indústria e outros serviços. Para além de Lisboa, a CGTP convocou os trabalhadores portugueses a festejar o primeiro de maio em mais de 40 localidades em todo o país.Num dos concelhos mais fustigados pelos incêndios do ano passado, Figueiró-dos-Vinhos, Carlos Silva, da UGT, fez um discurso em que pede a ação do Governo para evitar greves nos próximos tempos.Explicando que prefere a via do diálogo, Carlos Silva garantiu que quando o mesmo não produz resultados, chegou a hora de ir para as ruas contestar."A UGT nunca teve receio das lutas, preferindo que as mesas de negociação seja o nosso palco preferido. Mas quando a via do diálogo conduz a um resultado zero, então chega o momento de irmos para a rua. E é isso que irá acontecer nos próximos dias", declarou.A UGT pediu também um consenso na concertação social para que o salário mínimo chegue aos 615 euros no próximo ano.“Seiscentos e quinze euros para 2019. Esta é uma bandeira política-sindical que nós não defraudamos”, afirmou Carlos Silva.Catarina Martins e Jerónimo de Sousa estiveram presentes esta terça-feira na iniciativa da CGTP. Os líderes do Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português falaram à imprensa e deixaram reparos a algumas políticas do Governo de António Costa.Jerónimo de Sousa criticou a ação governamental ao rejeitar propostas do PCP e alinhar com as ideias do PSD e CDS.“Chegamos a um momento em que questões tão importantes, designadamente a legislação laboral, desde o direito à contratação coletiva, à redução dos horários de trabalho, ao combate à precariedade, ao tratamento mais favorável ao trabalhador, verificámos que o PS convergindo mais uma vez com o PSD e CDS, votaram contra essas iniciativas do Partido Comunista Português que resolveriam esses problemas”, declarou o líder do PCP.Catarina Martins lembrou que este é um dia para os trabalhadores ficarem unidos para fazerem valer os seus direitos para melhores condições de vida. A líder do BE falou também do processo de integração de precários na função pública, algo de que não abdica.“Temos em curso um processo de regularização de precários da Administração Pública para o qual o Bloco de Esquerda tem lutado. Esse é o nosso compromisso, que não abdicamos dele”.As ruas de Lisboa encheram-se esta terça-feira para celebrar o Dia do Trabalhador. Palavras de ordem como “A luta continua, nas empresas e na rua” foram ouvidas. Vários jovens estiveram presentes e explicaram que a precariedade tem de terminar.A maioria dos jovens presentes pedem o fim da precariedade, que os fazem sofrer com horários inflexíveis e não permitem ter uma vida normal. A Associação Precários Inflexíveis também esteve presente para reivindicar direitos que profissionais como bolseiros, formadores ou amas não possuem.“Os precários associam-se a esta iniciativa porque o 1.º de Maio é o dia dos trabalhadores e os precários, apesar de o serem, também são trabalhadores, que reivindicam direitos que não têm”, declarou o responsável da Associação, Nunes Mendes.Mendes relembrou que apesar de ser um dia de festa, o 1º de Maio é também para ser de reivindicação dos direitos que faltam aos trabalhadores. A precariedade é o principal motivo de manifestação, com pedidos de que seja terminada.Os Precários Inflexíveis garantem que têm contacto com várias realidades da precariedade, até porque se trata de um fenómeno “muito criativo e inventivo”. De acordo com Nuno Mendes “num mundo ideal deixaria de existir a necessidade de haver associações”, como a dos Precários Inflexíveis.Para além dos mais novos, também houve muitos reformados a aderir às manifestações.O PS também esteve presente nas celebrações do Dia do Trabalhador em Lisboa, por intermédio de Ana Catarina Mendes. Numa conversa com Arménio Carlos, a secretária-geral do Partido Socialista garantiu que o aumento dos rendimentos é para continuar no próximo ano e meio.No entanto, foi deixado o alerta que há passos que não podem ser dados ao mesmo tempo.“O que queremos fazer no próximo ano é continuar o caminho da melhoria de vida dos nossos trabalhadores. Se aumentámos os rendimentos, fomos capazes de aumentar as pensões e devolver a dignidade no trabalho nos últimos dois anos e meio, no próximo ano e meio é para continuar esse trabalho”.