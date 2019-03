Aumento de tráfego marítimo poderá trazer mais invasões de espécies marinhas

Lusa18 Mar, 2019, 17:35 | País

Os investigadores da universidade canadiana McGill, que publicam hoje um artigo na revista Nature Sustainability, estimam que a invasão de espécies trazidas por navios poderá custar anualmente "milhares de milhões de dólares em prejuízos".

Um dos principais autores do estudo, Brian Leung, afirmou que o modelo criado pelos investigadores permite prever que o tráfego de navios "poderá fazer aumentar entre três e 20 vezes o risco de invasão marinha global até 2050".

Cerca de 80% do comércio mundial faz-se em navios e estes são responsáveis por entre 60% e 90% das invasões marinhas, em alguns casos por causa dos organismos transportados na água de lastro, usada para estabilizar os navios.

As espécies invasoras podem ser também transportadas quando se fixam nos cascos.

Os custos destas invasões estão a ser reconhecidos, como mostra uma convenção internacional sobre as águas de lastro que está em vigor desde 2017, destinada a controlar a disseminação de espécies invasoras.

Para o modelo que criaram, os investigadores usaram cenários de crescimento socio-económico do Painel Intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.

Com o crescimento das populações e do poder de compra, aumenta a procura de bens e serviços que não estão disponíveis localmente, que têm então que ser deslocados, grande parte através do transporte marítimo.