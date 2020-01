Aumentos de juízes e procuradores vão custar 11 milhões

Os aumentos salariais de juízes e procuradores vão custar ao Estado, pelo menos, 11 milhões de euros. Os números são do jornal Público, que analisou as contas de vários tribunais superiores. É que a medida apenas terá impacto nos magistrados que estão no topo da carreira.