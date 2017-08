Aumentou a quota de pesca da sardinha para os pescadores portugueses

Até ao final do ano Portugal pode retirar do mar mais 4.760 toneladas. Um valor que se junta às 6 mil e 800 toneladas que já estavam autorizadas até 31 de julho. Em conjunto, Portugal e Espanha têm agora um limite de captura de 17 mil toneladas. Em defesa da espécie o Conselho Internacional para a Exploração do Mar recomendou a suspensão total da pesca por um período mínimo de 15 anos. Esta hipótese foi já rejeitada pela ministra Ana Paula Vitorino que avança com nova quota.