Aumentou o número de infeções e internamentos em pessoas completamente vacinadas

De acordo com os últimos dados da Direção Geral da Saúde, de 3 a 27 de setembro registaram-se mais 12 295 casos. A tendência crescente repete-se no caso dos internamentos. No mesmo período houve mais 359 pessoas internadas com Covid 19 que já tinham a vacinação completa. A maioria ocorreu em pessoas com mais de 80 anos.