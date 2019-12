Aumentou o número de mortes por overdose provocada por álcool ou droga

No ano passado, morreram 108 pessoas com overdose provocada por droga ou álcool. O relatório sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependência e em Matéria de Álcool revelou tratar-se dos valores mais elevados dos últimos cinco anos.