Aumentou o número de queixas de abusos sexuais no primeiro trimestre

No primeiro trimestre deste ano houve mais 100 queixas de abusos sexuais do que no mesmo período do ano passado e 102 das vítimas são menores de 8 anos. A Polícia Judiciária alerta para o excessivo número de vezes que os queixosos são obrigadas a contar o sucedido.