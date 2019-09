Aumentou o número de queixas sobre os serviços de saúde

Foto: Rafael Marchante, Reuters

Os procedimentos administrativos são a principal queixa dos portugueses sobre os serviços de saúde. Mas nas reclamações entram também os tempos de espera, as questões financeiras e as instalações e serviços complementares.





Ao todo, a Entidade Reguladora da Saúde recebeu no primeiro semestre de 2019 quase 40 mil reclamações.





Contactado pela RTP, o Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte não reagiu aos números. A CUF Descobertas escreve que os dados do Relatório do Sistema de Gestão de Reclamações devem ser analisados à luz do meio milhão de atos médicos (...) representando o número de reclamações 0,2% deste universo global.





A ERS reencaminhou 580 processos para outras entidades.





Além das reclamações a Entidade reguladora da Saúde registou elogios, sugestões e processos mistos, com mais do que uma categoria.





No setor publico, o Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte foi o mais visado. No privado foi a CUF Descobertas e no setor social foi o Hospital da Prelada, no Porto.O hospital da Prelada refere que as 34 reclamações são (0,0001% das interações) as quais, após as devidas explicações à Entidade Reguladora da Saúde, não tiveram andamento.Estes 46.056 processos referem-se a estabelecimentos de saúde de 823 entidades.