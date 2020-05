Autarca da Nazaré diz que lotação das praias são "manifestamente insuficientes"

O areal vai poder ter, no máximo, 17 mil e 100 pessoas durante a época balnear. Uma capacidade definida pela Agência Portuguesa do Ambiente para garantir o distanciamento necessário entre os utentes.Ouvido há momentos pela Antena 1, Valter Chichárro, autarca da Nazaré, questiona os cálculos e fala num número demasiado reduzido.Quanto às alterações concretizadas para reduzir riscos de contágio, Valter Chicharro garante que está praticamente tudo definido, em relação aos circuitos de acesso à praia, para que seja mantido o distanciamento entre utentes.Já a presidente da Câmara de Portimão entende que a lotação definida para as praias do concelho é adequada. São quase 20 mil lugares como refere Isilda Gomes.