Autarca de Alcácer do Sal aponta restaurantes como local de contágio em surto de covid-19

Há um novo surto de Covid-19 na freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola, distrito de Setúbal.Há 18 pessoas infetadas. São residentes no concelho vizinho de Alcácer do Sal e terão sido contaminados no local de trabalho, dois restaurantes do mesmo proprietário.



O autarca de Alcácer do Sal, Vitor Proença, identifica o início do surto no local de trabalho destas pessoas.



Nesta altura estão a ser identificados os possíveis contactos destas 18 pessoas, entre as autoridades de saúde pública de Grândola e de Alcácer do Sal.



Os dois restaurantes foram encerrados.