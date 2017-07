Autarca de Alijó ativa Plano de Emergência Municipal

O concelho de Alijó está a ser consumido por um incêndio desde domingo e que ao fim da tarde de segunda-feira tinha três frente ativas.



"Por unanimidade foi votada a ativação do Plano de Emergência Municipal", revelou Carlos Magalhães.



"Já comuniquei à senhora ministra que o plano foi ativado. A partir de agora temos novas possibilidades bem como outras obrigações", acrescentou, referindo que haverá reuniões sectoriais para acudir às populações.



"Podemos articular diretamente com a tutela e solicitar os apoios necessários", frisou o presidente da câmara de Alijó.



Questionado sobre o que espera da tutela, o autarca foi sucinto. "Da tutela espero tudo", afirmou.



"Mais meios no terreno e posteriormente, porque hoje vai acabar o incêndio ou depois, mas o dia a seguir é que preocupa e com esta ativação do Plano de Emergência, julgo que se podem verificar alguns apoios diferentes do que ocorreriam", explicou Carlos Magalhães.