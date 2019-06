Autarca de Barcelos retoma funções depois de saber que pode contactar vereadores

Depois de o Tribunal ter esclarecido que o autarca só estava proibido de contactar com os funcionários do município, Costa Gomes pode reunir-se com os vereadores, o que vai fazer já no domingo.



O autarca está em prisão domiciliária desde o dia 3 de junho, indiciado de crimes de corrupção passiva e prevaricação, no âmbito da operação Teia.