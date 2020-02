Autarca de Bragança lamenta ainda não haver solução entre Governo e Sevenair

O gabinete de Pedro Nuno Santos esclarece à Antena 1 que continuam as conversações com a Sevenair.



Mas o presidente da Câmara de Bragança continua desconfiado com a demora e afirma lamentar que o governo não tenha sido capaz de arranjar uma solução para evitar a suspensão da linha aérea.



Hernâni Dias diz que a contratação de serviço público ainda não foi renovada e considera todo este processo uma vergonha.



O autarca promete levar o protesto de viva voz ao próximo Conselho de Ministros que se realiza na cidade se entretanto nada for feito.