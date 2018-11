Partilhar o artigo Autarca de Esposende aplaude abertura do ministro para retocar "plano costeiro" Imprimir o artigo Autarca de Esposende aplaude abertura do ministro para retocar "plano costeiro" Enviar por email o artigo Autarca de Esposende aplaude abertura do ministro para retocar "plano costeiro" Aumentar a fonte do artigo Autarca de Esposende aplaude abertura do ministro para retocar "plano costeiro" Diminuir a fonte do artigo Autarca de Esposende aplaude abertura do ministro para retocar "plano costeiro" Ouvir o artigo Autarca de Esposende aplaude abertura do ministro para retocar "plano costeiro"

Tópicos:

Câa Esposende Benjamim, Ordenamento, Orla Costeira Caminha, Pedrinhas Cedovém,