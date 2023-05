Autarca de gaia nega ter sido constituído arguido no caso Operação Babel

A noticia de que Eduardo Vítor Rodrigues, presidente de Gaia era arguido está a ser avançada pelo jornal Observador.





Em causa a contratação de militantes socialistas para a autarquia e não questões relacionadas co urbanismo.





Fonte judicial disse hoje à agência Lusa que o autarca de Gaia (PS) é um dos cinco arguidos constituídos no processo - além das sete detenções - sendo suspeito de alegados favorecimentos em contratações de pessoal e de empresas.



Houve também buscas na Câmara do Porto, mas a autarquia frisou ontem em comunicado que as buscas da judiciária nos serviços municipais do urbanismo não têm o município como alvo, mas empresas privadas com processos urbanísticos em curso na Câmara.