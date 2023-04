Autarca de Gaia (PS) acusa PSD de "falta de sentido de Estado"

À agência Lusa, em nome do secretário-geral do PS, como o próprio referiu, Eduardo Vítor Rodrigues reagiu às declarações do deputado do PSD Firmino Pereira que, na quarta-feira, defendeu que o seu partido deve avançar com uma moção de censura ao Governo até julho, para se afirmar como a oposição no espaço não socialista.

"Para o PS, as declarações do PSD pela boca do deputado Firmino Pereira são a demonstração de que estão completamente alheados dos interesses dos portugueses e apenas pensam no taticismo político e partidário. Apenas pensam em mais confusão e em mais instabilidade num momento absolutamente dramático do país e da Europa, que deveria merecer da parte do PSD mais sentido de Estado e mais responsabilidade, o que mais uma vez se percebe que não tem", disse o autarca.

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, e também presidente da Área Metropolitana do Porto, atribuiu as declarações de Firmino Pereira a "lutas internas" dentro do PSD e endereçou uma mensagem ao líder dos sociais-democratas, Luís Montenegro.

"Resta-me desejar ao doutor Montenegro que continue a trabalhar e a pôr o PSD em ordem, porque dá-me ideia de que até agora não conseguiu", disse Eduardo Vítor Rodrigues.

Falando em nome da direção do PS nacional, e "incumbido" por António Costa, o autarca de Gaia considerou que, com estas declarações, "fica evidente que o PSD é uma bagunça", porque "tudo está dividido no grupo parlamentar" e "internamente já está tudo em guerra".

"Tentam criar ruído num momento em que o doutor Montenegro até se proclamava como o líder que melhores sondagens apresenta", sublinhou.

Eduardo Vítor Rodrigues disse que não ficou surpreendido com as declarações de Firmino Pereira até porque, disse o autarca socialista, em causa está "um deputado da ala do doutor Rui Rio e que, portanto, está a fazer o caminho de ir demolindo" Luís Montenegro.

"Aquilo que ontem [quarta-feira] ficou evidente é que dão ao doutor Montenegro como prazo de vida o verão. O deputado Firmino Pereira sabe perfeitamente que não vai haver moção de censura nenhuma e o que está a fazer é a tentar encostar às cordas [o líder do PSD] para depois dizer que ele não faz uma oposição assertiva", analisou Eduardo Vítor Rodrigues.

Para o autarca do PS, "também fica evidente que o que está em causa é a agenda política".

"Ele próprio o diz. E isso é uma coisa que nos separa, porque para o PS o que está em causa são os portugueses e não o calculismo da agenda política", concluiu.

Na quinta-feira, em declarações à Lusa, Firmino Pereira defendeu que o PSD deve avançar com uma moção de censura ao Governo até julho para se afirmar como a oposição no espaço não socialista.

"Queremos abrir um novo caminho porque, de facto, não estamos a obter resultados, perante aquilo que são as sondagens não há um crescimento. Porque se o PSD faz oposição todos os dias, e não há crescimento, então o povo português não o está a perceber e alguma coisa está errada", sustentou Firmino Pereira.

Com a moção, o PSD "deve assumir-se definitivamente no parlamento e na opinião pública como o partido da oposição e da alternativa, nomeadamente, no espaço não socialista, é esse o objetivo", enfatizou.

A moção de censura serviria para "marcar a agenda política e abrir um novo espaço de rotura com o Governo, forte, decisivo e de alternativa", acrescentou.