Autarca de Gouveia diz que prioridade é evitar novas frentes de fogo

O vice-presidente da Câmara, Jorge Ferreira, diz que o incêndio se dividiu em duas frentes, uma a lavrar na Mata da Câmara e outra na subida do Curral do Negro, sem colocar casas em perigo.



O parque de campismo da área do Curral Negro teve de ser evacuado com os seus utentes a terem de passar a noite em residências de estudantes na cidade. O parque não ficou danificado



Durante a noite o combate irá focar-se em evitar que o fogo se estenda a outras áreas e se descontrole assumindo várias frentes. A possibilidade de ser dominado antes disso é contudo real.