Autarca de Mação acusa MAI de tentar desviar atenções

RTP24 Jul, 2019, 12:18 / atualizado em 24 Jul, 2019, 14:01 | País

O autarca diz mesmo que o ministro “, como falhou em 2017 e conforme consta do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, que terá a breve prazo, consequências”.Em causa estão as declarações de Eduardo Cabrita ontem, em entrevista aoda RTP. “O presidente da Câmara de Mação, vejo com desgosto que aquilo que pensava ser uma perturbação motivada pela tensão da ocorrência que estava a passar-se no seu concelho,, por que seguir a cada briefing, aparecia nas televisões a fazer comentários", sublinhou o ministro da Administração Interna.Vasco Estrela reagiu a estas declarações “com indignação, surpresa e lamento”. O autarca garante que embora o plano municipal de emergência não ter sido ativado “formalmente”, “foi usado no que era essencial”, quer em termos do apoio à população, quer na mobilização de equipamentos e máquinas.Na entrevista à RTP,, antes da propagação ao concelho de Mação, no passado sábado. "Tivemos cinco incêndios que começaram à mesma hora", afirmou, para em seguida apontar a "evolução extremamente rápida" de um deles.Eduardo Cabrita tinha ainda criticado o autarca de Mação por não ter ativado a situação de emergência municipal. "Respeito a posição quer da Sertã, quer de Vila de Rei que, de imediato, declararam a situação de emergência municipal. Quem não o fez responderá perante as populações", afirmou.“Houve dois presidentes de câmara que muito bem, muito bem, declararam de imediato a emergência municipal. As populações ajuizarão quem não o fez", reforçou o ministro.Vasco Estrela reitera que houve localidades inteiras “sem um único bombeiro” para defender a população. “Não é nenhum plano de emergência que alteraria isso. Era outra forma de combate, outra forma de gerir os meios no terreno”, argumenta, garantindo que assume as suas responsabilidades. “Desafio o senhor ministro a vir a Mação para poder vir comigo debater o que aconteceu”, atira o autarca, que acusa os serviços estatais de demora na aprovação do plano de emergência do concelho.Questionado sobre a aprovação tardia pelo Governo do novo Plano Municipal de Emergência de Mação, o ministro sublinhou que “a emergência municipal poderia ter sido declarada” e que o novo plano, aprovado apenas na terça-feira, era “uma atualização”.Ainda antes da troca de palavras entre Eduardo Cabrita e Vasco Estrela, o primeiro-ministro António Costa já tinha vindo dizer que são os autarcas “os primeiros responsáveis pela Proteção Civil em cada concelho.