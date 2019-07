Autarca de Mação acusa MAI de tentar desviar atenções

Eduardo Cabrita acusou o autarca de ser um “comentador televisivo” e de não ter acionado o plano municipal de emergência. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, diz que tudo o que estava no plano foi aplicado no terreno, acusa o MAI de querer desviar as atenções e defende mesmo que Cabrita “deveria ser obrigado a pedir desculpa à população”.