Autarca de Monchique exige os mesmos apoios dados em 2017

Na sua maioria, as populações afetadas são reformadas e não terão capacidade de arcar com as despesas.



Soube-se esta quinta-feira que o financiamento do Governo para a reconstrução das casas não vai ser feita a 100 por cento, e parte da despesa será suportada por quem foi afetado.



Rui André recorda os apoios concedidos após os grandes incêndios de 2017 e exige um tratamento igual.



"Não queremos ter um apoio superior, mas também não queremos ter menos apoios. Se em Pedrógão as pessoas foram apoiadas a 100 por cento, aqui também se deveria pensar numa solução dessa forma", refere o autarca.



O objetivo do presidente da Câmara de Monchique é promover alterações ao programa divulgado hoje pelo executivo, de forma a permitir o mais rápido possível que as pessoas retomem as suas vidas e a sua atividade económica.