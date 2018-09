Autarca de Pedrógão Grande admite eventuais irregularidades administrativas

Foto: RTP

No final das buscas, o presidente da autarquia de Pedrógão Grande, mostrou-se satisfeito com a rapidez do Ministério Público em atuar depois de terem sido divulgadas suspeitas no processo de reconstrução.



Aos jornalistas, Valdemar Alves disse que não houve desvios e que as casas reconstruídas são de primeira habitação, mas admitiu a possibilidade de terem existido algumas irregularidades administrativas.



Os inspetores estiveram esta quarta-feira no concelho e levaram computadores, telemóveis e documentos relacionados com a reconstrução das casas destruídas na sequência dos incêndios do ano passado.