Autarca de Pedrógão Grande afirma-se de consciência tranquila

Foto: Reuters

Valdemar Alves lembra que as suspeitas estão a ser investigadas pelo Ministério Público e sublinha que a câmara apenas tem ajudado as pessoas a preencher as candidaturas.



O autarca, entrevistado pelo jornalista António Jorge, diz que 70 por cento das primeiras habitações que arderam no grande incêndio do ano passado, já estão reconstruídas ou em fase final de reconstrução.



O presidente da autarquia sublinha que os atrasos não são da responsabilidade da Câmara de Pedrógão Grande.



Esta tarde há uma assembleia municipal extraordinária em Pedrógão Grande e também uma manifestação que pede a demissão do executivo camarário. Valdemar Alves diz estar de consciência tranquila.