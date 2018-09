Autarca de Pedrógão Grande pondera abrir processo interno

Foto: Reuters

A Polícia Judiciária tem estado a realizar buscas nas instalações do município e na Casa da Cultura no âmbito do processo que investiga alegadas irregularidades no uso de fundos para a reconstrução de casas em Pedrógão Grande.



O presidente da câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, admitiu que podem existir casos de habitações não permanentes reconstruídas com apoios, e pondera avançar com um processo interno.



Valdemar Alves explicou aos jornalistas que fica satisfeito com a atuação das autoridades. O presidente da cãmara recusa a ideia de que tenha existido alguma fraude e acrescenta que, por enquanto, não é arguido.