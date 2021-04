Autarca de Penela quer revisão dos critérios de desconfinamento

Seis concelhos mantêm-se com as regras da segunda fase do desconfinamento e não avançaram no plano, por terem tido "duas avaliações sucessivas em situação de risco", com mais de 120 casos por 100 mil habitantes. É o caso de Penela, município onde o presidente da câmara defende uma revisão dos critérios para os territórios de baixa densidade.