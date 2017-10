Autarca de Viseu defende que poder local é a única resposta ao "centralismo doentio do país"

Lusa23 Out, 2017, 18:47 | País

"O poder local é ainda, em Portugal, a única resposta ao centralismo extremado e doentio do país. Um centralismo esclerosado e palaciano, inoperante e paralisante, incapaz de se reformar, mas sôfrego de poderes e de recursos", sustentou.

Durante a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos de Viseu, eleitos a 01 de outubro, Almeida Henrique, reeleito no cargo, sublinhou que nunca como hoje se reconhece "o valor inestimável do poder local".

"Nunca como hoje sentimos e reconhecemos a urgência de um poder de decisão e de intervenção eficaz e eficiente, desembaraçado e expedito, em favor das populações, dos territórios e das economias locais. Somos um país demograficamente em plano inclinado para o litoral e somos um país politicamente em plano inclinado para a capital", referiu.

Ao longo da sua intervenção, o autarca de Viseu aludiu "à prometida descentralização".

"Foi posta pelo Governo em banho-maria, consequência de uma negociação apressada e interesseira, destituída de bom senso e de uma visão de conjunto da organização do Estado", acrescentou.

No seu entender, enquanto se punha "o pacote da descentralização em ponto morto", avançou-se para "o mais duro golpe da centralização dos 30 anos de história dos fundos comunitários".

"Pela calada dos gabinetes ministeriais e dos corredores parlamentares, Governo e PS determinaram há 15 dias a centralização em Lisboa, na Agência para o Desenvolvimento e a Coesão, dos funcionários das CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional], que fazem a gestão dos fundos comunitários nos últimos 20 anos", frisou.

O presidente da Câmara de Viseu acredita que, com esta medida, as CCDR vão ficar enfraquecidas, abrindo-se a porta "ao desaparecimento dos programas operacionais regionais no ciclo de fundos comunitários pós 2020".

"Em matéria de descentralização, o Governo comporta-se como frei Tomás: bem prega o que ele próprio não faz. Atendendo às gravosas ameaças de uma gestão ainda mais centralizada dos fundos estruturais, importa que o Governo venha clarificar de imediato o que pretende afinal fazer com os fundos regionais e com as CCDR", apontou.

Almeida Henriques reclamou para os municípios a devolução de um papel mais ativo, no modelo de gestão dos fundos regionais, tal como ocorria nos primeiros quadros comunitários de apoio.

"Hoje, mais do que nunca, torna-se necessária uma nova e profunda reforma territorial do Estado. Reafirmo hoje a minha convicção de que a regionalização não é apenas o pilar da verdadeira reforma do Estado, como a base de um Estado mais barato, democrático e eficiente", concluiu.

O PSD foi o vencedor das eleições autárquicas de 01 de outubro, no concelho de Viseu, com 51,74% dos votos e seis mandatos. Almeida Henriques irá cumprir o seu segundo mandato enquanto presidente da Câmara.

O PS obteve 26,46% dos votos e conseguiu três mandatos.