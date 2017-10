Autarca de Vouzela estima que 80% a 90% do concelho tenha sido "arrasado"

Lusa17 Out, 2017, 21:00 | País

"Estamos a avaliar os prejuízos, que são imensos, nomeadamente a destruição de casas de primeira habitação, dependências, aviários, explorações agrícolas, tratores, carros... Foi uma coisa dantesca", afirmou o autarca à agência Lusa, lembrando que o incêndio provocou seis vítimas mortais no concelho.

Segundo Rui Ladeira, "o concelho todo foi completamente devastado, todas as freguesias foram atingidas".

"Estamos preocupados com o realojamento das pessoas que perderam a sua primeira habitação, os prejuízos que tiveram e as centenas de postos de trabalho destruídos, porque arderam pequenas unidades de serralharias, carpintarias, aviários e até uma empresa de obras públicas", contou.

O autarca disse que, apesar de a avaliação ainda estar a ser feita, haverá "pelo menos duas dezenas de famílias desalojadas".

"Entre primeira habitação, arrecadações, arrumos, estamos a falar de centenas destruídos. Mais de uma centena de alfaias, tratores e maquinaria. Há pessoas que só ficaram com a roupa no corpo e isso deixa-nos destroçados", afirmou.

São prioridades garantir a sanidade pública, "porque há muitos animais mortos", restabelecer as tubagens de água para as habitações e a desobstruir as estradas, acrescentou.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e cerca de 70 feridos além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas. Uma pessoa está ainda desaparecida.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quinta-feira.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.