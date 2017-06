Autarca estima que ardeu "cerca de 75% da área florestal" de Castanheira de Pera

Lusa 22 Jun, 2017, 18:28 / atualizado em 22 Jun, 2017, 18:28 | País

Segundo admitiu à agência Lusa o socialista Fernando Lopes, em consequência do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e alastrou ao município de Castanheira de Pera, "ardeu cerca de 75% da área florestal" do concelho, correspondente a uma área na ordem dos 4.800 hectares.

O autarca contabilizou ainda que as chamas tenham consumido, pelo menos, 64 casas, além de residências de segunda habitação.

A maioria dos habitantes desalojados "encontra-se em casa de familiares e de amigos", mas "10 pessoas" tiveram de ser acolhidas pela Santa Casa da Misericórdia de Castanheira de Pera.

"Estamos a fazer o levantamento e naturalmente que precisamos, não é de alguma, é de muita ajuda da parte do Governo. Devo dizer que o próprio Governo parece que está muito empenhado em ajudar, mas temos que fazer um conjunto de levantamentos para saber o que é necessário", afirmou Fernando Lopes.

O presidente da autarquia prevê que, no prazo de 10 dias, tenha concluído "o retrato fiel e real de todas as necessidades", acrescentando que, além das casas destruídas, o incêndio também "afetou empresas".

Num edital datado de 19 de junho, o autarca determinou que, "em face do cenário dantesco que se vive no concelho", fossem decretados três dias de luto municipal.

No sentido de concentrar os esforços da autarquia no "auxílio imediato a todas as vítimas", Fernando Lopes determinou ainda o "cancelamento das atividades lúdico-recreativas agendadas pelo município para os dias mais próximos".

Nas atividades canceladas estão "os festejos do 4 de julho -- aniversário do concelho, data que será assinalada apenas com o hastear da bandeira, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, pelas 10:30, seguido de um minuto de silêncio e de uma missa em homenagem às vítimas, pelas 11:00, na Igreja Matriz", acrescenta o edital camarário.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde de quarta-feira provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.