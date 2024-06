Autarcas das Flores preocupados com demografia e habitação

Os autarcas socialistas de Santa Cruz das Flores, José Carlos Mendes, e das Lajes das Flores, Beto Alexandre Vasconcelos, estiveram reunidos na terça-feira com o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) no primeiro dia de uma visita estatutária à ilha das Flores, situada no grupo Ocidental do arquipélago.

O presidente da autarquia de Santa Cruz das Flores disse aos jornalistas que na reunião deu conta dos principais problemas do território, que "passam pela habitação, emprego, saúde, transportes e comunicações".

Para superar a falta de habitação, a autarquia de Santa Cruz das Flores vai, com recurso a fundos próprios, criar alojamento para incentivar a fixação de professores, de médicos e de enfermeiros.

O município adquiriu um edifício, projetado para uma unidade hoteleira, que nunca foi concluído e "vai reabilitá-lo e construir 16 apartamentos que serão exclusivamente para esse fim", revelou José Carlos Mendes.

Por sua vez o líder do município de Lajes das Flores adiantou que transmitiu ao executivo açoriano preocupações relacionadas com a recuperação do porto comercial das Flores e a falta de habitação, entre outras.

No setor da habitação, Beto Alexandre Vasconcelos adiantou aos jornalistas que a autarquia "irá disponibilizar uma parcela de terreno junto à freguesia da Fazenda para construção, eventualmente, de loteamentos habitacionais por parte do Governo Regional".

O Governo dos Açores iniciou na terça-feira uma visita estatutária à ilha das Flores que concluirá ao final da manhã de hoje, após o que viajará para a vizinha ilha do Corvo, onde iniciará outra deslocação, com a duração de um dia e meio.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.