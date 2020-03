Autarcas de Matosinhos infetados com o novo coronavírus

Luísa Salgueiro está sem sintomas e em isolamento, em casa, enquanto o vereador da Educação e da Qualificação Ambiental, está "internado e estável".



A Presidente da Câmara vai continuar a trabalhar, a acompanhar e a orientar todas as acções da autarquia, mas agora a partir da sua própria habitação.



A responsável do gabinete de comunicação da autarquia disse à Agência Lusa que não há casos de funcionários da Câmara infetados, mas ressalvou que um conjunto de pessoas que mantiveram contacto com a autarca e com o vereador vão ficar em quarentena.