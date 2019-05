Autarcas de Santo Tirso e Barcelos detidos pela PJ

RTP29 Mai, 2019, 10:50 / atualizado em 29 Mai, 2019, 12:01 | País

As buscas ainda estão no terreno, acompanhadas pelos quatro visados. Os detidos são o Presidente do IPO Porto, Laranja Pontes, o Presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, a mulher (a empresária Manuela Couto) e o Presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes.





Em causa está a “prática reiterada de viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas, proporcionando vantagens patrimoniais”, refere a PJ em comunicado sobre a "Operação Teia".







A investigação foi centrada nas autarquias de Santo Tirso, Barcelos e Instituto Português de Oncologia do Porto.



O inquérito apurou “a existência de um esquema generalizado, mediante a atuação concertada de autarcas e organismos públicos, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto com o objetivo de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular”, revela a PJ.





A operação policial cumpriu dez buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas zonas do Porto, Santo Tirso, Barcelos e Matosinhos, e contou com investigadores, peritos informáticos, peritos financeiros e contabilísticos da Judiciária, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e representantes de ordens profissionais.







O inquérito é titulado pelo Ministério Público – DIAP do Porto.