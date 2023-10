Autarcas do Porto quer reforço policial para atenuar insegurança

Agendada pelo movimento independente "Aqui Há Porto!", a sessão potestativa da Assembleia Municipal para discutir a segurança na cidade, que decorreu na segunda-feira à noite, ficou, sobretudo, marcada pelo consenso entre a maioria das forças políticas.

Da sessão resultou a aprovação, por maioria, das propostas do movimento independente, do PSD e da CDU, que apesar de distintas na sua redação, instam o Governo a reforçar o efetivo da PSP, bem como a dotar as forças policiais dos meios e recursos necessários.

Pelo movimento independente, o deputado José Maria Montenegro afirmou ser preciso "combater o sentimento de insegurança que prevalece entre a população", defendendo, no entanto, que "a cidade do Porto não é insegura".

"Não olhamos para a cidade como uma cidade insegura", referiu, dizendo ser necessário, a par do reforço de recursos e de agentes, rever o sistema de recrutamento da PSP.

Destacando que o Porto já foi mais inseguro do que é atualmente, o presidente da câmara, o independente Rui Moreira, salientou, no entanto, que "a sensação de insegurança é uma restrição à liberdade" e que o município procurou, em conjugação com o MAI, atenuar fenómenos como o tráfico e a violência na noite.