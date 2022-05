Autarcas e Governo discutem descentralização de competências

O conselho diretivo da ANMP decidiu no início do mês, por unanimidade, dar parecer desfavorável à proposta do Governo entregue no parlamento, por considerar que algumas reivindicações, “cruciais para garantir uma gestão municipal mais eficiente”, não estão vertidas no documento.Durante uma audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade do OE2022, a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro (PS) , disse que a associação tem uma “forte expectativa” de que as críticas das autarquias à proposta sejam corrigidas pelos partidos na Assembleia da República.A também presidente da Câmara de Matosinhos apontou, por exemplo, a atualização de verbas no âmbito da descentralização de competências, processo contestado por autarcas.